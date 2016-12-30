Отряды МЧС «Лидер» и «Центроспас» отозваны с места гибели Ту-154

Москва, , 13:30 — REGNUM МЧС выводит отряды «Лидер» и «Центроспас» с места крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом заявил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что основная фаза совместной поисковой операции выполнена. Теперь спасатели и водолазы вернутся к месту постоянной дислокации.

Согласно последним данным, из воды извлечены тела 19 погибших. Также на поверхность подняты бортовые самописцы, данные с них находятся на расшифровке. Все крупные фрагменты воздушного судна, в том числе двигатели, также найдены. Обломки самолета лежали на дне моря на 70-метровой глубине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извлеченные из воды фрагменты самолета будут выложены на специальной площадке в Сочи. На земле изобразят контур воздушного судна в натуральную величину, который будут заполнять по мере поступления новых обломков. Такая процедура, проводящаяся в подобных случаях, поможет восстановить картину крушения Ту-154.

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море вскоре после вылета из аэропорта «Адлер». Борт должен был доставить 84 пассажира на военную базу Хмеймим в Сирии. В целом в самолете находились 92 человека, все они погибли.