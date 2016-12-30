В суд передано дело в экс-председателя Контрольно-счетной палаты Коми

Сыктывкар, , 13:30 — REGNUM

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми Михаила Евдокимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия, с мая 2011 года по август 2015 года Евдокимов, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получал от действовавшего в то время заместителя Главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения 7 млн. 800 тысяч рублей.

В ходе следствия Евдокимов признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.