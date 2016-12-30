Руководство Росгвардии поддержит семью погибшего в Москве сотрудника

У 30-летнего сержанта, погибшего на боевом посту, остались жена, мать и двухлетняя дочь

Москва, , 13:21 — REGNUM Руководство Росгвардии поддержит и окажет необходимую материальную помощь близким сотрудника ведомства, который погиб в ночь на 30 декабря при нападении в Новой Москве, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

У 30-летнего сержанта, погибшего на боевом посту, остались жена, мать и двухлетняя дочь. Напавшие на наряд вневедомственной охраны лица задержаны, они уже дали признательные показания.

Сейчас под стражей находятся восемь человек. Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов при проверке документов, а затем скрылись. Через несколько часов их задержали.

По факту гибели одного сотрудника полиции и ранения другого возбуждено уголовное по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, задержанные входили в банду, промышлявшую разбоями в Москве и области.

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