Пятница, 30 Декабря 2016 года
13:18:05 МСК

Школьников на Ставрополье эвакуировали из-за пожара с новогодней елки

Происшествия
В одном из классов во время новогоднего мероприятия начался пожар

Ставрополь, 30 Декабря 2016, 13:04 — REGNUM  

В Ставропольском крае школьников пришлось из-за пожара эвакуировать прямо со школьной ёлки. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставрополья, пожар в школе села Урожайное Левокумского района начался 28 декабря днем прямо во время новогоднего утренника.

В одном из классов огонь разгорелся из-за замыкания электропроводки. Дети на утреннике в это время находились на другом этаже. Возгорание заметили учителя школы и поджали сигнал бедствия.

Прибывшие через четыре минуты пожарные первым делом эвакуировали из здания детей и персонал. Школьная сирена способствовала оперативной и организованной эвакуации всех людей из здания.

Огонь тушили три пожарные части. Пожарным пришлось добраться до окна на нужном этаже по лестнице, где они пролили водой и потушили горящий класс. Также пожар тушили и с другой стороны, добравшись через задымленные школьные коридоры.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, во время пожара были повреждены оконные рамы и уничтожена учебная литература на площади 6 кв.м.

В настоящее время устанавливают причину возгорания и виновное лицо.

Напомним, накануне на Ставрополье произошло еще одно крупное ЧП со школьниками. Во время организованного посещения кинотеатра в торговом центре Ставрополя, школьники стали падать друг на друга на эскалаторе.

Пятерым из них потребовалась госпитализация. Они получили серьезные травмы.

Также по теме: В ЧП на эскалаторе ТЦ Ставрополья участвовали 44 школьника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в детских и учебных учреждениях
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Maniа grandiosa: Россия не достойна общения с Эстонией напрямую
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
«Путин слышит»: родители рады блокировке закона о системе учёта детей
ЧелябинскРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке
ПермьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды
ЧелябинскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
ещё главное