Школьников на Ставрополье эвакуировали из-за пожара с новогодней елки

В одном из классов во время новогоднего мероприятия начался пожар

Ставрополь, , 13:04 — REGNUM



В Ставропольском крае школьников пришлось из-за пожара эвакуировать прямо со школьной ёлки. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставрополья, пожар в школе села Урожайное Левокумского района начался 28 декабря днем прямо во время новогоднего утренника.

В одном из классов огонь разгорелся из-за замыкания электропроводки. Дети на утреннике в это время находились на другом этаже. Возгорание заметили учителя школы и поджали сигнал бедствия.

Прибывшие через четыре минуты пожарные первым делом эвакуировали из здания детей и персонал. Школьная сирена способствовала оперативной и организованной эвакуации всех людей из здания.

Огонь тушили три пожарные части. Пожарным пришлось добраться до окна на нужном этаже по лестнице, где они пролили водой и потушили горящий класс. Также пожар тушили и с другой стороны, добравшись через задымленные школьные коридоры.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, во время пожара были повреждены оконные рамы и уничтожена учебная литература на площади 6 кв.м.

В настоящее время устанавливают причину возгорания и виновное лицо.

Напомним, накануне на Ставрополье произошло еще одно крупное ЧП со школьниками. Во время организованного посещения кинотеатра в торговом центре Ставрополя, школьники стали падать друг на друга на эскалаторе.

Пятерым из них потребовалась госпитализация. Они получили серьезные травмы.

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