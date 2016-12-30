Версия теракта при крушении Ту-154 не подтвердилась — источник

«На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах»

Москва, , 12:34 — REGNUM Предположение о том, что на борту самолёта Минобороны Ту-154 мог произойти теракт, вызвавший крушение авиалайнера, не подтверждается. Об этом сообщил источник, осведомлённый с ходом расследования уголовного дела о катастрофе над Чёрным морем 25 декабря.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сообщил источник «Интерфаксу».

Отмечается, что повреждений, вызванных взрывом или внешними вмешательствами, не найдено. Также эксперты склонны отказаться от версии о сложных погодных условиях.

«На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — уточнил источник.

Расследующая причины крушения комиссия уделяет пристальное внимание техническому состоянию, в котором находился самолёт. «Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — уточнил источник.

Напомним, самолёт Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в районе Сочи. Он вылетел из Адлера после дозаправки и через несколько минут пропал с радаров.

В ходе поисков были обнаружены куски разбившегося самолёта и останки пассажиров и членов экипажа. Погибли все находящиеся на борту — 92 человека.

Выяснить причины крушения помогают собранные фрагменты разбившегося воздушного судна и расшифровки записей бортовых самописцев, поднятых на поверхность с морского дна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря начальник службы безопасности полётов авиации Вооружённых сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Чёрное море, не было — к такому выводу пришли эксперты. Однако версия теракта пока не исключается полностью.

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