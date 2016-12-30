Орел: начальник газовой службы получил срок за смерть семьи

Орел, , 12:25 — REGNUM В Орловской области вынесен приговор по делу о гибели двух женщин и ребенка от отравления угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР 30 декабря.

Виновным в гибели людей — по статье о причинении смерти по неосторожности — суд признал начальника вентиляционной газовой службы ООО «Перспектива».

Согласно материалам дела, именно подсудимый отвечал за обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме по переулку Дарвина, где в апреле этого года от отравления угарного газа погибли две женщины и 13-летний подросток. Причиной, установило следствие, стала неработоспособность дымового канала.

Решением суда начальник газовой службы приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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С начала года в регионе произошло уже несколько трагедий, связанных с гибелью людей от угарного газа. Так, в сентябре в одном из домов от отравления погибли двое пенсионеров и их внучка. Причиной тогда назвали забитую вентиляцию — в нее попал голубь.