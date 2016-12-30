Подозреваемые в расстреле бойца Росгвардии в Москве признали вину

Москва, , 12:21 — REGNUM Лица, задержанные по подозрению в нападении на патруль Росгвардии в ТиНАО, дали признательные показания. Об этом сообщает 30 декабря ГСУ СК России по Москве.

В настоящее время установлены и задержаны все причастные к совершению вооруженного нападения на стражей порядка, в результате которого один сотрудник был убит, второй получил ранение и был госпитализирован. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 декабря наряд вневедомственной охраны Росгвардии проверял документы у группы лиц. Во время проверки по правоохранителям был открыт огонь, нападавшие также завладели табельным оружием бойцов Росгвардии. Позже четверо нападавших были задержаны.

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