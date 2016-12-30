Роспотребнадзор арестовал 4200 литров опасной спиртосодержащей продукции

Наибольшее количество продукции арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и Коми

Москва, , 12:11 — REGNUM С начала действия запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,2 тысячи торговых точек. За неделю (с 23 по 28 декабря) арестовано более 150 тысяч единиц продукции объемом 4,2 тысячи литра.

Наибольшее количество продукции арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и Республике Коми.

По результатам надзорных мероприятий по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой принято решение о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на 30 суток.

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Напомним, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. В Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник» скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.