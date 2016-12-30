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МВД опубликовало памятку: «Стоп контрафакт!»

Происшествия
В памятке указано, что нельзя употреблять в качестве алкогольных напитков

Москва, 30 Декабря 2016, 12:11 — REGNUM  Российское министерство внутренних дел предостерегло граждан России от употребления поддельного алкоголя. Памятка под названием «Стоп контрафакт!» размещена на сайте МВД РФ.

В памятке указано, что нельзя пить в качестве алкогольных напитков непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства, средства бытовой химии и парфюмерную спиртосодержащую продукцию.

Указываются признаки контрафактности: отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна, незаводской способ нанесения и низкое качество печати этикеток, контрэтикеток, кольереток, наличие опечаток в маркировке крышек.

В памятке отмечается, что легальный алкоголь не продается ночью: торговля спиртными напитками в розницу во временной период с 23:00 до 8:00 (по местному времени) запрещена. Он не продаётся несовершеннолетним, а также в интернете, с рук, в палатках и ларьках. Легальный алкоголь не продаётся в пластиковых канистрах.

«Сохраните свою жизнь и здоровье!» — призывает МВД.

Напомним, тема алкогольных отравлений, актуальная в преддверии новогодних праздников, приобрела особую значимость после массовых отравлений с летальным исходом в Иркутской области. Люди отравились спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», в которой анализ показал наличие яда — метилового спирта.

В Иркутской области за две недели умерли 76 человек, госпитализированы в токсикологию и реанимацию более ста жителей Иркутска.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области отменяют режим ЧС, введенный из-за отравлений

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