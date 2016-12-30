Ставрополь: на эскалаторе в момент ЧП находились 44 школьника

Ставрополь, , 11:55 — REGNUM



Следствие признало потерпевшими школьников, пострадавших в ЧП на эскалаторе торгового центра города Ставрополя. Всего в инциденте участвовало 44 школьника.

Сейчас следствие определяет круг людей, которые впоследствии будут проходить по делу как обвиняемые.

Все дети — учащиеся двух третьих классов школы № 37 города Ставрополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета. Классный руководитель накануне, 29 декабря, сводил детей на просмотр фильма в кинотеатре Торгового центра «Европейский», после чего ребята стали спускаться вниз по эскалатору.

При спуске одна из девочек споткнулась и упала, после чего следовавшие за ней дети стали падать на нее. Не менее пяти школьников госпитализированы с травмами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в числе тех, кто пострадал больше всего, — девочки, у одной из которых при падении застряли в эскалаторе волосы. Некоторые дети получили довольно серьезные травмы, включая рваные раны и переломы.

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По факту инцидента со школьниками возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи уже успели допросить преподавателя и очевидцев событий, изъять видеозаписи с регистратора торгового центра, провести в школе обыск и изъять школьные документы по организации похода в кино.

Расследование дела контролирует глава регионального управления Следственного комитета.