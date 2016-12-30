В Индии число жертв обвала на шахте увеличилось до пяти человек
Нью-Дели, 30 Декабря 2016, 11:54 — REGNUM Число жертв обвала на шахте восточного индийского штата Джаркханд увеличилось до 5 человек, сообщает 30 декабря Reuters.
«В настоящий момент обнаружены пять тел погибших шахтеров, еще 23 горняка числятся пропавшими без вести», — сказал представитель полиции штата Джаркханд Р.К. Муллик.
«В момент обрушения в шахте работали около 40 горняков, некоторым их них удалось спастись, есть раненые», — добавил Р.К. Муллик.
Напомним, обрушение произошло вечером 29 декабря на шахте города Лалматиа. Причины обрушения устанавливаются.
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