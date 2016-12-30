В Индии число жертв обвала на шахте увеличилось до пяти человек

Нью-Дели, , 11:54 — REGNUM Число жертв обвала на шахте восточного индийского штата Джаркханд увеличилось до 5 человек, сообщает 30 декабря Reuters.

«В настоящий момент обнаружены пять тел погибших шахтеров, еще 23 горняка числятся пропавшими без вести», — сказал представитель полиции штата Джаркханд Р.К. Муллик.

«В момент обрушения в шахте работали около 40 горняков, некоторым их них удалось спастись, есть раненые», — добавил Р.К. Муллик.

Напомним, обрушение произошло вечером 29 декабря на шахте города Лалматиа. Причины обрушения устанавливаются.

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