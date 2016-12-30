Обстрелявшие сотрудников Росгвардии могут быть виновны в ограблениях

Москва, , 11:50 — REGNUM Задержанные по подозрению в нападении на служащих Росгвардии, в результате которого один сотрудник ведомства погиб и ещё один получил огнестрельное ранение, могут быть причастны к преступлениям, ранее совершённым в Москве, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Следствие полагает, что задержанные могут иметь отношения к ряду разбойных нападений и ограблений, совершённых в российской столице ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на бойцов Росгвардии совершили вооружённое нападение неизвестные: один силовик убит, другой — ранен. В ночь на 30 декабря по подозрению в нападении были задержаны четыре человека. У них изъято похищенное у силовиков оружие.

Продолжаются мероприятия по установлению участников нападения. Возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно о задержании ещё четырёх подозреваемых. У всех задержанных изъято оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: После убийства сотрудника Росгвардии в Москве возбудили уголовное дело

Читайте развитие сюжета: Подозреваемые в расстреле бойца Росгвардии в Москве признали вину