Лесной пожар распространяется вблизи новозеландского города Темза

Веллингтон, , 11:48 — REGNUM Пожар охватил 4 гектара леса в окрестностях города Темза, сообщает Stuff. Семь пожарных команд, в том числе две автоцистерны из Темзы и соседних городов Тапу, Пурари и Туруа уже работают на месте происшествия. Также в тушении задействованы два вертолета, один из которых прибыл из Окленда.

Очевидец сообщил, что пожаром был охвачен лесной велосипедный маршрут, окруженный зарослями сухого кустарника, который легко воспламеняется. Тем временем жители Темзы уже жалуются на запах смога.

Работник пожарной службы Новой Зеландии Ярон Филлипс рассказал New Zealand Herald, что на данной стадии пожара трудно спрогнозировать его размер, и подчеркнул, что пожар быстро распространяется. Однако, по его мнению, жители города и их имущество в безопасности.