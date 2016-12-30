Власти Башкирии выделили помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154

На борту Ту-154 находились двое уроженцев Башкирии — полковник Амир Хасанов и артист ансамбля имени Александрова Максим Иванов

Уфа, , 11:47 — REGNUM Власти Башкирии выделят материальную помощь в 1 млн рублей семьям уроженцев республики, погибшим 25 декабря в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ, говорится в сообщении Минтруда Башкирии.

Распоряжение о выделении средств из бюджета республики за счет резервного фонда правительства республики подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов. Всего будет выделено 2 млн рублей для оказания единовременной помощи.

На борту Ту-154 находились двое уроженцев Башкирии — полковник Амир Хасанов и артист Ансамбля имени Александрова Максим Иванов.

Напомним, рано утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа.

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