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В Белгороде девушка умерла в больнице во время пластической операции

Происшествия
Ринопластика в белгородской больнице обернулась трагедией

Белгород, 30 Декабря 2016, 11:47 — REGNUM  В Белгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней девушки в детской областной клинической больнице. Как передает портал go31 со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Белгородской области Елену Козыреву, девушка скончалась во время пластической операции по исправлению формы носа.

Операция проходила 23 декабря в отделении оториноларингологии детской областной больницы. Девушке делали ринопластику — косметическую операцию по изменению формы носа. После операции девушка не пришла в себя. Родственники погибшей считают, что она умерла от анафилактического шока — у нее резко упало давление и поднялась температура.

СУ СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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