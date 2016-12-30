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В Шанхае зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

Происшествия
Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа

Шанхай, Китай, 30 Декабря 2016, 11:33 — REGNUM  Шанхайская муниципальная комиссия здравоохранения и планирования семьи сообщила о новом случае заражения гражданина КНР вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. Опасный вирус был обнаружен в крови 32-летнего мужчины из провинции Сычуань, прибывшего в Шанхай на заработки.

В настоящий момент мужчина находится под медицинским наблюдением в одной из больниц города. Как сообщают медики, его жизнь находится вне опасности. 22 декабря аналогичный вирус был обнаружен к крови 45-летнего мужчины из провинции Цзянсу, который также прилетел в Шанхай для устройства на работу, пишет «Наньцзао жибао».

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 г. С сентября 2015 г. по февраль 2016 г. в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 декабря власти Гонконга сообщили о новом случае заражения вирусом H7N9, известным также как птичий грипп. Вирус был обнаружен в крови 70-летнего местного жителя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

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Птичий грипп
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