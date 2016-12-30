В Одессе ищут преступника, пытавшегося повторить «берлинский теракт»

В поселке Овидиополь мужчина обезглавил женщину и ее маленького ребенка, после чего поехал на машине в Одессу

Одесса, Украина, , 11:27 — REGNUM В Одесской области полиция ведет поиск злоумышленника, который убил двух человек в Овидиополе и попытался повторить «берлинский теракт», сообщают «Вести».

В поселке Овидиополь мужчина обезглавил женщину и ее маленького ребенка, после чего поехал на машине в Одессу. В городе он собирался врезаться в толпу людей, однако по пути попал в ДТП.

Не остановившись, злоумышленник продолжить путь в Одессу. Въехать в город ему не дали полицейские, заблокировавшие дорогу. Наткнувшись на заграждение, мужчина свернул и поехал по полю, а когда грузовик застрял, бросил его и побежал в лес.

Территория оцеплена, ведется поиск злоумышленника с участием кинологов. По данным полиции, мужчина может быть вооружен.