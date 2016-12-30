Суд поместил под стражу одного из главных фигурантов дела о «Боярышнике»

Иркутск, , 11:14 — REGNUM Решением Иркутского областного суда один из обвиняемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник» арестован на два месяца. Ранее он был помещен под домашний арест, передает 30 декабря РЕН ТВ.

«Одному из главных фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца», — сообщили в региональном СК. Отмечено, что обвиняемый является индивидуальным предпринимателем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв отравления средством «Боярышник» в Иркутской области достигло 76 человек. В рамках расследования уголовного дела задержаны 22 человека, шестнадцати из них предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ.

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