В Австралии число жертв ДТП в рождественские выходные достигло 23 человек

Больше всего людей погибло в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория

Канберра, , 10:58 — REGNUM Число погибших на дорогах Австралии в период рождественских и новогодних выходных достигло 23 человек, сообщает 30 декабря Australian Associated Press.

Последнее дорожное происшествие произошло 29 декабря в 23:40 на юго-востоке Мельбурна, столицы штата Виктория. Автомобиль сбил 30-летнего пешехода. Водитель продолжал ехать, пока прохожие не подняли тревогу, только после этого водитель понял, что под его машиной находится человек.

ДТП с летальным исходом были зафиксированы в пяти из шести австралийских штатов. Больше всего людей погибло в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в каждом штате погибло по семь человек.

Напомним, в прошлогодние рождественские и новогодние выходные, которые начались 23 декабря 2015 года и закончили 3 января 2016, на дорогах Австралии погибли 34 человека.

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