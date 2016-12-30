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В Ярославле хотели украсть деньги, выделенные на модернизацию школ

Происшествия
В совершении преступления обвиняются сотрудник регионального образовательного учреждения и два бизнесмена
Прокуратура Прокуратура

Ярославль, 30 Декабря 2016, 10:50 — REGNUM  Сотрудник Ярославского «Института развития образования» и два предпринимателя обвиняются в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области, в результате сговора региональному бюджету был нанесен ущерб в 23 млн рублей.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В 2013 году из бюджета Ярославской области региональному департаменту образования были выделены средства на закупку цифрового оборудования для нужд образовательных учреждений области. По версии следствия, сообщники решили присвоить эти деньги. Сотрудник института заранее сообщил предпринимателям бюджет предстоящих аукционов. Также он направил в указанные ими организации запросы о стоимости продукции, чтобы подготовить обоснование начальной цены контракта — заведомо завышенной. При этом реальная стоимость оборудования, планируемого к поставке, была скрыта от заказчика. Аукционная документация была составлена таким образом, чтобы ограничить конкурентов в участии в торгах.

При этом у предпринимателей, участвовавших в сговоре, не было денег, чтобы заявиться на аукционы. Поэтому в дело пошли подставные фирмы. С ними были заключены договоренности о том, что в случае заключения контрактов они фиктивно приобретают у аффилированных организаций цифровое оборудование. Причем по цене, значительно превышающей его действительную рыночную стоимость. Затем денежные средства были обналичены.

Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Ярославской области. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение в Кировский районный суд города Ярославля.

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