В Анадыре порыв ветра опрокинул портовый кран. Ожидается новый циклон

Порывистый ветер привёл к частичному повреждению мягкой кровли из рубероида в трёх жилых домах Анадыря

Анадырь, , 10:03 — REGNUM В Анадырском городском округе сильные порывы ветра до 50 метров в секунду в ночь с 29 на 30 декабря повредили слабо закреплённые конструкции. В Анадырском морском порту произошло заваливание портового крана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«По данным, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чукотскому автономному округу, в результате сильных порывов ветра до 50 метров в секунду в Анадырском морском торговом порту произошло заваливание портового крана», — сообщили в пресс-службе.

Люди не пострадали. Морской порт закрыт, навигация в Чукотском АО окончена.

«Кроме этого порывистый ветер привёл к частичному повреждению мягкой кровли из рубероида в 3-х жилых домах г. Анадырь по улице Ленина и сайдинга на площади 10 кв. м на доме со скатной крышей», — отметили в пресс-службе.

В населённых пунктах округа кратковременно отключалась подача электричества. Порывы ветра вызвали перехлёстывание проводов. Аэропорт Угольный и федеральная автодорога были закрыты.

Сейчас погодные условия улучшились: скорость ветра снизилась до 10−11 м/с. Осадков нет. Однако синоптики не считают, что такая погода продлится долго: может прийти очередной циклон.

«По прогнозам синоптиков, 1−2 января 2017 года на территории автономного округа ожидается усиление восточного ветра до 25−30 м/с, порывами до 35−40 м/с с сильной метелью (видимость 500 м и менее)», — предупредили в пресс-службе.

Возможно увеличение числа ДТП из-за гололедицы на дорогах. Жителям округа МЧС советует воздержаться от поездок за пределы своего населённого пункта.

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