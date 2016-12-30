Три горняка погибли при обрушении на шахте индийского штата Джаркханд

Около двух десятков шахтеров находятся под завалами

Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами обрушения на шахте Индии, десятки человек находятся под завалами, сообщает 30 декабря Reuters.

Авария произошла вечером 29 декабря на шахте небольшого города Лалматиа, расположенного в восточном штате Джаркханд. Около двух десятков горняков находятся под завалами, согласно данным полиции штата Джаркханд.

На место происшествия прибыли экстренные служба, началась спасательная операция. Причины обрушения пока не установлены.

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