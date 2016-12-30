Ростов-на-Дону: больше пяти часов огнеборцы тушили пожар в мебельном цехе

Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM

В Ростове-на-Дону огнеборцы больше пяти часов тушили тушили пожар в столярном цехе на улице Доватора. Сообщение о возгорании поступило в 23:05 накануне. По прибытию пожарных пламенем было объято одноэтажное здание площадью 1 тыс. 440 квадратных метров, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Угрозы распространения огня не было. Пожару был присвоен третий ранг сложности. К ликвидации были привлечены 52 человека и 18 единиц техники. Потушить огонь удалось только к 4 часам утра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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