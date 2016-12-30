Фонтан посреди асфальта: В Волгограде прорвало трубу

В настоящее время воду уже перекрыли

Волгоград, , 09:54 — REGNUM В Волгограде — очередная коммунальная авария. О двухметровом фонтане, который забил прямо из-под земли между проспектом Героев Сталинграда и бульваром Энгельса сообщил пользователи соцсети Вконтакте. Инцидент произошел накануне вечером, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

«Фонтан высотой два метра и ударил так, что люк откинуло в сторону», — рассказывает Дмитрий С. В группе «Жесть Волгограда». По его словам, помимо того, что залило бульвар, под водой оказался еще и школьный двор гимназии № 2.

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Ремонтные бригады к месту аварии прибыли достаточно оперативно и перекрыли воду. Волгоградские дорожники уже обработали асфальт в районе ЧП реагентом, так что гололеда быть не должно, пишут «Городские вести».

Напомним, подобный инцидент произошел и в 20-х числах ноября в Кировском районе Волгограда. Правда здесь коммунальщикам не удалось так быстро сработать, и проезжая часть просто превратилась в каток. По информации «Концессии водоснабжения», прорыв трубы произошел на улице Саши Чекалина. Без воды остались жильцы четырех многоэтажных домов.

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