На Алтае в ДТП пострадали семеро пассажиров автобуса

В том числе — трое детей

Заринск, Алтайский край, , 09:50 — REGNUM Семеро пассажиров автобуса, трое из которых — дети, пострадали в серьезном ДТП, произошедшем накануне, 29 декабря, в Заринске. Как сообщает сегодня, СУ СК РФ по Алтайскому краю, водитель маршрутного автобуса ПАЗ 32 054, следуя на улице Молодежная, не учел дорожные условия и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage.

Одному из детей потребовалась госпитализация, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводит доследственную проверку: необходимо дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще более серьезное ДТП произошло недавно в Югре: Кровавое ДТП под Ханты-мансийском унесло жизни 10 детей и двоих взрослых.

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