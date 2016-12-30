В аэропортах Москвы отменен вылет 36 рейсов — онлайн-табло

Москва, , 09:44 — REGNUM В аэропортах Москвы 30 декабря отменено 36 авиарейсов, 26 вылетов задержаны, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 9:40 мск, в аэропорту «Шереметьево» отменен вылет 32 рейсов, в «Домодедово» — 3 рейсов. Из аэропорта «Внуково"не вылетит один рейс.

Задержано в «Домодедово» 20 рейсов, в «Шереметьево» — шесть.