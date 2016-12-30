Пятница, 30 Декабря 2016 года
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Китай встретит новый год в сильнейшем смоге

Происшествия
В столице КНР введен предпоследний «оранжевый» уровень опасности
Смог в Китае
Иллюстрация: N-tv.de
Смог в Китае

Пекин, 30 Декабря 2016, 09:14 — REGNUM  Согласно прогнозу, опубликованному Национальным метеорологическим бюро КНР, в период новогодних праздников в столичном регионе Китая установится сложная экологическая обстановка. Власти Пекина ввели предпоследний «оранжевый» уровень общественной опасности в связи с ядовитым смогом. Ожидается, что экологическая обстановка в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе улучшится не ранее 1 января 2017 г.

В провинции Хэнань смог будет наблюдаться вплоть до 5 января. Плотность вредных частиц РМ2,5 в эти дни составит не менее 200 мгр на куб. метр, при международной норме в 25 мгр на куб. метр. Все образовательные учреждения в столице провинции Хэнань г. Чжэнчжоу закрыты до 6 января.

Власти указанных городов уже обратились к гражданам с призывом принять соответствующие меры предосторожности. В Пекине и Тяньцзине ограничена работа промышленных предприятий, прекращены все строительные работы в черте города, запрещен въезд грузового транспорта, пишет «Жэньминь жибао».

Жителям указанных городов не рекомендуется покидать свои дома без лишней необходимости, власти призывают население на время отказаться от использования личного транспорта. По расчетам чиновников, в случае хотя бы частичного отказа от использования легковых автомобилей, экологическая обстановка стабилизировалась бы в несколько раз быстрее. Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно отчету, опубликованному министерством охраны окружающей среды КНР, в период с января по ноябрь 2016 г. зафиксировано значительное улучшение качества воздуха в большинстве крупных городов Китая. Муниципалитеты 338 городов КНР сообщили о снижении средней плотности частиц РМ2,5 на 8,3% в годовом эквиваленте.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР сообщили об улучшении экологической обстановки в 338 городах

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Экологические проблемы крупных городов
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