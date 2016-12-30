В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены

Махачкала, , 08:29 — REGNUM Нападение на полицейских произошло минувшей ночью в Дагестане. Инцидент случился около 22:00 29 декабря на выезде из города Хасавюрта.

Бандиты обстреляли полицейский «УАЗ» из автомобиля «ВАЗ-2107» и были ликвидированы ответным огнем. Личности боевиков установлены. Ими оказались Эльдар Акамов и Ислам Малачев, пишет РИА «Дагестан».

В ходе перестрелки был ранен один полицейский. Спасти его не удалось.