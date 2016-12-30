В Индии десятки горняков заблокированы в обрушившейся шахте
О причинах обрушения пока не сообщается
Нью-Дели, 30 Декабря 2016, 08:24 — REGNUM В Индии не менее 50 человек оказались под завалами после обрушения шахты, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию штата Джаркхан.
Инцидент произошел вечером 29 декабря. Шахта обрушилась во время пересменки, известно о 35 пострадавших.
Спасатели приступили к работам по освобождению горняков. О причинах обрушения пока не сообщается, количество пострадавших уточняется.
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