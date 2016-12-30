Метель помешала посадке в Екатеринбурге самолёта из Дубая

Пассажиры до сих пор ждут обратного рейса

Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM Самолёт авиакомпании Flydubai «Дубай — Екатеринбург» экстренно приземлился в Челябинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту «Кольцово».

Самолёт рейсом FZ-901 вылетел из Дубая 29 декабря в 13:15 по уральскому времени (12:15 по дубайскому). В Екатеринбурге его ждали в 15:50. Но из-за снежной бури лайнер был вынужден повернуть на Челябинск. Там он приземлился в 18:36.

Столицу Южного Урала самолёт покинул в 22:50, а уже в 23:19 приземлился в аэропорту «Кольцово».

Там его ждали пассажиры, которые отправлялись в Дубай на отдых. Как пишет портал Е1.Ru, они должны были вылететь 29 декабря в 16:50. Между тем, по данным онлайн-табло аэропорта, выполнение данного рейса намечено на 13:00 30 декабря. В примечании указано, что рейс задержан по решению авиакомпании.

Пассажиров на ночь расселили в гостинице.