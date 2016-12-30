В США молодой мужчина погиб, уронив штангу в «жиме лежа»

Выполняя упражнение, 22-летний Кайл Томсон уронил штангу весом 143 килограмма себе на шею

Анкени, США, , 07:57 — REGNUM В США студент университета штата Айова погиб, уронив на себя 143-килограммовую штангу в «жиме лежа», сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в тренажерном зале в городе Анкени (штат Айова). Выполняя упражнение, 22-летний Кайл Томсон уронил штангу весом 143 килограмма себе на шею.

Молодого человека госпитализировали, однако он погиб в больнице. Отмечается, что его страховали несколько человек, однако они не смогли предотвратить трагедию.