В США молодой мужчина погиб, уронив штангу в «жиме лежа»
Выполняя упражнение, 22-летний Кайл Томсон уронил штангу весом 143 килограмма себе на шею
Анкени, США, 30 Декабря 2016, 07:57 — REGNUM В США студент университета штата Айова погиб, уронив на себя 143-килограммовую штангу в «жиме лежа», сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в тренажерном зале в городе Анкени (штат Айова). Выполняя упражнение, 22-летний Кайл Томсон уронил штангу весом 143 килограмма себе на шею.
Молодого человека госпитализировали, однако он погиб в больнице. Отмечается, что его страховали несколько человек, однако они не смогли предотвратить трагедию.
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