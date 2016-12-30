В аэропорт Якутии вернулись из-за неисправностей два самолета

Пассажиров обоих самолетов перевезут резервные борты, вылет ожидается в 13:00 и 11:00 по местному времени

Якутск, , 07:46 — REGNUM В аэропорт Якутска из-за технических неисправностей вернулись два пассажирских самолета, сообщает авиакомпания «Якутия».

Один самолет — Bombardier Q 400, летел в Батагай. Он совершил посадку в 09:57 по местному времени (03:57 мск), на его борту находилось 64 пассажира и два члена экипажа.

Второй самолет — АН-24, он летел в Усть-Неру и Мому с 19 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Воздушное судно вернулось в Якутск в 08:08 по местному времени (02:08 мск) из-за отказа правого двигателя.

Пассажиров обоих самолетов перевезут резервные борты, вылет ожидается в 13:00 и 11:00 по местному времени. Для установления причин технических неполадок работает специальная комиссия.