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После нападения на наряд Росгвардии в Москве возбуждено уголовное дело

Происшествия
Один сотрудник погиб, второй был ранен

Москва, 30 Декабря 2016, 07:29 — REGNUM  Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в ТиНАО города Москвы. Об этом 30 декабря сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.По версии следствия, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вечером 29 декабря проверял документы у группы лиц. Во время проверки по правоохранителям был открыт огонь, в результате чего один из них погиб, второй, по предварительным данным, был ранен.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо подозреваемых в нападении на отряд Росгвардии задержаны. У злоумышленников изъято табельное оружие стражей порядка — два автомата и пистолет, которыми они завладели в результате нападения.

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