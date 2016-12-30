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Высокопоставленный чиновник из КНР предстанет перед судом за взяточничество

Происшествия
Прокуратура КНР обвинила бывшего замгубернатора провинции Гуандун во взяточничестве

Гуанчжоу, Китай, 30 Декабря 2016, 06:49 — REGNUM  Верховная народная прокуратура КНР предъявила официальные обвинения экс-заместителю губернатора провинции Гуандун Лю Чжигэну, который обвиняется в неоднократном получении взяток и дорогих подарков, использовании служебного положения и уклонении от уплаты налогов.

Ранее чиновник был исключен из КПК, а также уволен с государственной службы. Как установили инспекторы Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, Лю Чжигэну «вел разгульный образ жизни, неоднократно нарушал внутренние инструкции КПК, тем самым создавая негативный образ государственного служащего», пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время бывший замгубернатора взят под стражу. Первые слушания по его делу состоятся в январе 2017 г. В случае, если вина эксчиновника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 декабря в Китае бывший руководитель коммунистической партии города Нанкин был приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае высокопоставленный чиновник осужден за коррупцию

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