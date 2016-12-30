В Гонконге зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

Ранее в декабре серьезный вирус был обнаружен в крови еще одного жителя Гонконга

Гонконг, Китай, , 06:36 — REGNUM Власти Гонконга сообщили о новом случае заражения вирусом H7N9, известным также как птичий грипп. Вирус был обнаружен в крови 70-летнего местного жителя, который по его собственным словам, практически не имел контактов с домашней птицев.

В настоящее время пожилой мужчина находится под постоянным медицинским наблюдением, Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ранее в декабре жертвой вируса стал 75-летний мужчина, проживающий в Гонконге, помочь которому врачи так и не сумели, пишет «Наньцзао жибао».

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 г. С сентября 2015 г. по февраль 2016 г. в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 декабря Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун подвердила информацию об обнаружении птичьего гриппа у одного из местных жителей. Данный случай стал тринадцатым в провинции Гуандун с начала 2016 г.

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