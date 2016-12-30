У побережья Тайваня зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,8

Тайбэй, , 05:51 — REGNUM Специалисты Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о регистрации землетрясения у берегов Тайваня. Подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 8:30 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море, менее чем в 21 км от крупного тайваньского уезда Илань, расположенного в северо-восточной части острова. Как сообщили в бюро, угроза цунами отсутствует, пишет «Наньцзао жибао».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступили.

Как сообщало ИА ранее, в последний раз крупное землетрясение на Тайване произошло в конце ноября. 25 ноября магнитуда толчков достигла отметки в 5,5.

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