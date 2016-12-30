Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила тело в сгоревшем автомобиле посла Греции

Ранее стало известно об исчезновении греческого дипломата, проводившего отпуск в Рио-де-Жанейро

Бразилиа, , 05:44 — REGNUM Полиция Рио-де-Жанейро нашла обгоревшим автомобиль, который принадлежал послу Греции Кириакосу Америдису, в салоне машины обнаружено тело. Об этом сообщает телеканал Globo.

Уточняется, что автомобиль найден на территории муниципалитета Нова-Игуасу, где ранее пропал греческий дипломат. Для установления личности погибшего в ближайшее время будет проведена экспертиза.

Как передавало ИА REGNUM, посол Греции Кириакос Америдис пропал во время отпуска в Рио-де-Жанеро. Об исчезновении дипломата сообщила его супруга, которая последний раз видела его 26 декабря.

Факт пропажи посла подтвердил МИД Греции, который потребовал «полной мобилизации бразильских властей». Не исключалось, что Америдис мог стать жертвой преступников.

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