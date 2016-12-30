Российский посол в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве

Александру Шеину стало плохо во время ужина в ресторане

Тель-Авив, , 05:15 — REGNUM Посол России в Израиле Александр Шеин вечером 29 декабря был доставлен в одну из больниц в Тель-Авиве, передаёт портал Ynetnews.

Сообщается, что российский дипломат почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Факт госпитализации Александра Шеина подтвердил советник-посланник России Алексей Дробинин. При этом он уточнил, что в настоящее время посол чувствует себя хорошо.

Других подробностей о произошедшем не приводится.