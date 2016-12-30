Российский посол в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве
Александру Шеину стало плохо во время ужина в ресторане
Тель-Авив, 30 Декабря 2016, 05:15 — REGNUM Посол России в Израиле Александр Шеин вечером 29 декабря был доставлен в одну из больниц в Тель-Авиве, передаёт портал Ynetnews.
Сообщается, что российский дипломат почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Факт госпитализации Александра Шеина подтвердил советник-посланник России Алексей Дробинин. При этом он уточнил, что в настоящее время посол чувствует себя хорошо.
Других подробностей о произошедшем не приводится.
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