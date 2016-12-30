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Пилоты вертолета ВВС США, потерпевшего крушение в Техасе, погибли

Происшествия
Расследованием крушения займется специальная следственная комиссия армии США

Даллас, США, 30 Декабря 2016, 04:53 — REGNUM  Военные чиновники сообщили о гибели двух пилотов вертолета военно-воздушных сил США, потерпевшего крушение в Техасе, передает Associated Press 30 декабря.

В настоящий момент спасатели извлекают из-под воды тела военнослужащих Дастина Ли Мортенсона и Лукаса Мориса Лове, семьи погибших уже оповещены о трагедии.

Также известно, что расследованием крушения займется специальная следственная комиссия армии США.

«Команда экспертов поможет нам определить причину аварии, — сообщил генерал-адъютант Национальной гвардии Техаса Джон Николс. — Мы хотим выяснить, можно ли было предотвратить аварию».

По его словам, расследование комиссии займет не меньше месяца, до истечения этого срока причины крушения названы быть не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря вертолет Apache ВВС США потерпел крушение в водах залива Галвестон в штате Техас. Вертолет был приписан к аэродрому Эллингтон Национальной гвардии Техаса, на борту находилось два человека.

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