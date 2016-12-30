Новое землетрясение в Индонезии, магнитуда составила 6,2 балла

Джакарта, , 04:04 — REGNUM В Индонезии произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла, передает Associated Press 30 декабря.

По сообщению Национальной геологической службы США, подземные толчки зафиксированы в 6:30 ночи по местному времени в регионе Сумбава, сообщает агентство. Эпицентр находился в 33 километрах к югу от села Толотангга, на глубине 72 километра.

Информации о жертвах и разрушениях в районе пока нет, предупреждение о цунами не выпускалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Индонезии, в 18 км к северо-востоку от Пидиджая, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате землетрясения оказались разрушены 11 730 домов, 102 человека погибли, более тысячи получили ранения.

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