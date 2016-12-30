По факту нападения на наряд Росгвардии в Москве возбуждено уголовное дело

По подозрению в совершении нападения задержаны восемь подозреваемых

Москва, , 03:59 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на наряд вневедомственной охраны Росгвардии, в результате которого погиб один из её сотрудников. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По версии следствия, вечером 29 декабря на территории Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы при проверке документов группа лиц произвела выстрелы по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один сотрудник погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Сообщается, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщают, что «полицией при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в течение трёх часов задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд». Все задержанные были доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

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