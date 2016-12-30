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Задержаны подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Происшествия
В результате нападения неизвестных вечером 29 декабря был убит один сотрудник Росгвардии, второй получил ранения

Москва, 30 Декабря 2016, 01:17 — REGNUM  По факту нападения на наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Новой Москве задержаны четверо подозреваемых, похищенное преступниками оружие изъято. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба столичного управления МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сотрудниками столичной полиции совместно с Росгвардией в ходе мероприятий задержаны четверо подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО города Москвы. Табельное оружие наряда находится в территориальном отделе полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент продолжаются мероприятия по установлению участников нападения.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 29 декабря группа неизвестных лиц, остановленных для проверки документов, открыла огонь по сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один из низ погиб, второй получил ранение.

Сообщалось, что преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами. Для их розыска личный состав московской полиции был поднят по тревоге, в городе был введён план «Серена».

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве

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