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Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве

Происшествия
Нападавшие скрылись, завладев автоматами и пистолетом с полными боекомплектам, сообщил источник

Москва, 30 Декабря 2016, 00:32 — REGNUM  Группа неизвестных открыла огонь по сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вечером 29 декабря в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Около 22 часов на территории ТиНАО города Москвы нарядом вневедомственной охраны Росгвардии была остановлена группа лиц для проверки документов. Внезапно по наряду были произведены выстрелы из неустановленного оружия. В результате один сотрудник погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение», — говорится в сообщении.

В целях раскрытия преступления личный состав московской полиции поднят по тревоге, к месту происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Москве.

Как передаёт агентство «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах города, нападение совершила «группа из пяти-семи неизвестных мужчин, по предварительным данным, выходцев из Северного Кавказа».

По данным источника, преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами. Для их розыска в городе введён план «Серена».

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