Несколько школьников пострадали на эскалаторе в торговом центре Ставрополя

Ставрополь, , 00:19 — REGNUM



В Ставрополе несколько школьников получили травмы при спуске с эскалатора во время похода класса в торговый центр. Как минимум пятерым школьникам потребовалась госпитализация.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 29 декабря 2016 года в торговом центре «Европейский» города Ставрополе. Учащиеся школы № 37 города Ставрополя вместе с педагогами пошли в торговый центр для просмотра фильма в кинотеатре.

Один из школьников во время спуска упал и застрял в эскалаторе, остальные стали падать на него и также получили травмы. В результате школьники получили телесные повреждения различной степени тяжести. Не менее пяти из них доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.

В СКР сообщили, что преподавателями не была обеспечена безопасность жизни и здоровья детей, что и привело к инциденту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия.

«В кратчайшие сроки из средней общеобразовательной школы № 37 города Ставрополя, где проходят обучение пострадавшие, будут изъяты и исследованы документы по организации вышеуказанного культурно-массового мероприятия с целью установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — отметили в СКР.

Ход расследования лично контролирует глава регионального управления Следственного комитета.

В больницу попали пострадавшие девочки, уточнили в издании «Комсомольская правда». Одна из них споткнулась и упала на ступени. Ее волосы застряли в эскалаторе, а спускавшиеся дальше дети стали падать на девочку.

Дети получили различные травмы, среди которых переломы и рваные раны.

Отметим, что ранее ТЦ «Европейский» уже попадал в сводки Следственного комитета. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в строящемся крыле торгового центра упал грузовой лифт с четырьмя рабочими.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Причиной падения лифта следователи называют нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда.

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