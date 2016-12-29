Сербские болельщики почтили память жертв катастрофы Ту-154

«Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе», — баннер с такой надписью болельщики растянули под песню ансамбля им. Александрова

Белград, , 23:03 — REGNUM Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» перед встречей с командой ЦСКА почтили память жертв катастрофы пассажирского самолета Ту-154 Минобороны России. Видеозапись этой акции опубликована на канале сайта болельщиков «Црвены Звезды» на Youtube.

Перед началом матча, проходившего в Белграде, болельщики при исполнении песни ансамбля им. Александрова растянули баннер с надписью «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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