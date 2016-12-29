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Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов

Происшествия
Один из фигурантов — доверенное лицо Рафаэля Корреа
Petroecuador
EP PETROECUADOR
Petroecuador

Кито, 29 Декабря 2016, 23:01 — REGNUM  В Эквадоре разгорается скандал вокруг деятельности государственной нефтяной компании Petroecuador. Как заявил Генеральный прокурор страны Гало Чирибога, панамские правоохранительные органы передали своим коллегам в Эквадор очередные документы, собранные в рамках уголовного дела по расследованию противоправной деятельности в компании Petroecuador, сообщает La Hora.

В настоящее время возбуждено восемнадцать уголовных дел в рамках расследования коррупционных схем с участием государственной нефтяной компании Petroecuador. Коррупционный скандал развивается накануне всеобщих выборов в Эквадоре, которые состоятся 19 февраля 2017 года.

«Ситуация с Petroecuador нас очень обеспокоила», — заявил президент Рафаэль Корреа, комментируя громкий коррупционный скандал, к которому оказался причастен, помимо прочих, Карлос Пареха Яннусселли, некогда доверенное лицо главы государства в углеводородной отрасли. Корреа отметил, что «это самый тяжелый случай разложения, который у нас был», сообщало ранее издание «Эквадор сегодня».

Поведут ли ниточки от Яннусселли на самый верх коридоров власти Эквадора, пока неизвестно. Но очевидно, что этот скандал не прибавит рейтинга правящей партии на грядущих выборах, в первую очередь президентских.

Напомним, что аналогичный скандал в бразильской нефтяной государственной компании Petrobras закончился импичментом Дилмы Руссефф и серией уголовных дел против представителей политической элиты страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор накануне выборов: коррупционный скандал по бразильскому сценарию

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