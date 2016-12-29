Возможны ли в Аргентине досрочные выборы?

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Происшествия
Маурисио Макри опять подвергся нападению со стороны недовольных его политикой

Буэнос-Айрес, 29 Декабря 2016, 21:40 — REGNUM  Автомобиль, на котором ехал на мероприятие в Вилья Трафуль президент Аргентины Маурисио Макри, был забросан камнями. Как сообщает издание Clarin, в ходе инцидента никто не пострадал. Полиция задержала несколько человек и провела обыски в офисе одного из профсоюзов, членов которого считают причастным к данному инциденту.

Маурисио Макри назвал эту «протестную акцию» бесполезной. И подчеркнул, что аргентинцы сейчас должны крепить единство, «быть вместе», комментирует TELAM. Однако, это уже не первое нападение на автомобиль президента Аргентины.

Провал либеральной «перестройки экономики». затеянной президентом Макри, рост протестных настроений дали импульс для активизации кришнеристов. Как ранее сообщало ИА REGNUM , бывший президент Аргентины Кристина Киршнер формирует «Федеральное Киршнеристское Движение (CFK)». Это движение объединит в «большой национальный фронт» все силы, которые признают Кристину Киршнер своим лидером пишет Prensa Latina.

Главное событие последних дней уходящего года в Аргентине — судебный иск против президента Маурисио Макри, нескольких чиновников его правительства и… эмира Катара — шейха Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни по подозрению в совершении преступлений в рамках меморандума, подписанного между Аргентиной и Катаром

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Аргентины стал фигурантом уголовного дела

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Политический кризис в Аргентине
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