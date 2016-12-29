Две тюменские чиновницы осуждены к миллионным штрафам

Одну из дам признали виновной в получении взятки, а другую — в посредничестве

Тюмень, , 21:39 — REGNUM В Тюменской области осуждены две бывшие сотрудницы регионального управления Росреестра. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининском районном суде Тюмени.

Перед судом предстали бывший главный специалист-эксперт отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации прав на земельные участки Наталья Семенова и бывший главный специалист-эксперт отдела ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Евгения Костянецкая. Семенову признали виновной в получении взятки, а Костянецкую — в посредничестве.

По данным прокуратуры, в мае-июне 2015 года к Костянецкой обратилась жительница Тюмени, которая попросила помочь за взятку зарегистрировать право собственности на земельные участки. Чиновница дала согласие. Но так как она не являлась государственным регистратором, то обратилась к Семеновой. В июне-июле регистрация была осуществлена.

Всего было зарегистрировано право на семь участков земли. Сумма взятки составила 420 тыс. рублей.

Теперь Костянецкая должна выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей. А Семёновой суд назначил штраф в размере 2,4 млн рублей.

Гражданка, которая, как установил суд, дала этим дамам взятки, была освобождена от уголовной ответственности, так как сообщила о преступлении и способствовала его раскрытию.