Четверг, 29 Декабря 2016 года
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В Липецкой области две девушки напали на пенсионерку ради трех тысяч рублей

Происшествия
Одной из обвиняемых нет 18 лет

Липецк, 29 Декабря 2016, 17:51 — REGNUM  В Липецкой области перед судом предстанут две молодые женщины, которых обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, две девушки, 17 и 20 лет, в октябре 2016 года приехали в село Волчье Добровского района, чтобы попрошайничать. Зайдя в дом 85-летней пенсионерки и представившись беженками, попросили одиноко проживающую хозяйку о помощи. Пожилая женщина накормила их, дала денег, продуктов и проводила. Но девушки задумали совершить разбойное нападение и вернулись в дом пенсионерки. В поисках денег они применили силу, ударив и толкнув хозяйку дома. А когда женщина стала кричать, одна из обвиняемых взяла топор, замахнулась и пригрозила убийством. Пенсионерку закрыли в кладовке, забрали три тысячи рублей.

Далеко уйти девушкам не удалось — прибежавшая на крики потерпевшей соседка позвонила в полицию, и злоумышленниц задержали почти сразу.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Обе девушки вину в совершении преступления признали полностью. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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