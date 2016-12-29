В Литве посчитали ущерб в связи с экологической катастрофой в Вильнюсе

Вильнюс, , 17:36 — REGNUM Согласно только что полученным результатам лабораторных исследований Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона, после аварии сточных труб в столице на улице Упес в реку Нерис вместе с отходами попали аммоний, биохимическое потребление кислорода за 7 суток, нитриты, нитраты, фосфаты, хлориды и другие выбросы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, в Министерстве защиты окружающей среды.

В соответствии с методикой расчета возмещения ущерба природе, за каждую тысячу кубометров слитых в реку загрязнений виновники аварии должны заплатить минимум по 15 тыс. евро. По словам директора Департамента по защите окружающей среды Вильнюсского региона Марюса Швайкаускаса, причиненный природе ущерб будет подсчитан после получения точных данных об объеме попавших в Нерис сточных вод.

ЗАО Vilniaus vandenys сообщило о том, что после аварии на магистральной трассе в окружающую среду попало как минимум 20 тыс. кубометров сточных вод. Но пока что это только предварительная информация. Согласно этим предварительным подсчетам, причиненный ущерб должен составлять около 300 тыс. евро.

С самого начала аварии сотрудники служб по охране окружающей среды брали образцы воды не только в Нерисе, но и в низовье Немана. Наблюдение за состоянием этих водоемов ведется постоянно. Пока не было замечено ни случаев гибели рыбы, ни других признаков, которые могли бы вызывать обеспокоенность состоянием экосистем, утверждают в литовском природоохранном ведомстве.

Для расследования причин аварии начальник Государственной инспекции по планированию территорий и строительству при Министерстве охраны окружающей среды Лаура Наливайкене сформировала комиссию из представителей Государственной инспекции по планированию территорий и строительству, администрации Вильнюсского самоуправления, Агентства по охране окружающей среды и Департамента культурного наследия. Комиссии поручено установить причины аварии, нарушение нормативных технических документов на строительство и непосредственно ответственных за это лиц, в результате действия или бездействия которых произошла авария.

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